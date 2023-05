Covid, cala l’incidenza dei casi e restano stabili i ricoveri in terapia intensiva – Il monitoraggio Iss

Mentre si attende la decisione dell’Oms sul dichiarare o meno la fine della pandemia, in Italia continua la discesa della curva dei contagi Covid. L’incidenza dei casi scende a 35 casi ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 39 casi ogni 100.000 persone rilevati nel bollettino precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale curato dall’Istituto Superiore di Sanità. Quanto alla situazione dei ricoveri, il tasso di occupazione nei reparti di degenza ordinaria passa dal 4,7% della scorsa settimana al 4,4% di questa settimana, mentre restano pressoché stabili i posti letto occupati da pazienti positivi al virus nelle terapie intensive: a livello nazionale il tasso si attesta all’1,1%, rispetto all’1% della scorsa settimana. Aumenta invece l’indice Rt, che si attesta a 1,10 rispetto allo 1,08 della precedente rilevazione.

Nel report settimanale, gli esperti dell’Iss ribadiscono «l’opportunità, in particolare per le persone a maggior rischio di sviluppare una malattia grave in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali previste e/o raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento», così come annunciato dal ministro per la Salute, Orazio Schillaci. Al contempo, dall’Istituto Superiore di Sanità sottolinea che «l’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali come gli anziani e i gruppi di popolazione più fragili, rappresentano strumenti importanti per mitigare l’impatto clinico dell’epidemia».

