Omicidio Attanasio, condannati all’ergastolo i sei imputati per la morte dell’ambasciatore italiano

Sono stati condannati all’ergastolo dal tribunale di Kinshasa i sei imputati nel processo per l’omicidio di Luca Attanasio. L’ambasciatore italiano presso la Repubblica democratica del Congo, ruolo che ricopriva dal 5 settembre 2017, fu vittima di un attentato a Goma il il 22 febbraio del 2021, in cui morirono anche il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Programme Mustapha Milambo. La pubblica accusa aveva chiesto la pena di morte che, come ricordava Ansa, è comminata spesso nei casi di sicurezza nazionale, ma da 20 anni non viene applicata ed è trasformata automaticamente in ergastolo. L’Italia aveva chiesto per gli imputati la condanna alla carcerazione, in alternativa alla pena capitale.

