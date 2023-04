Si tuffò da un palazzo a Venezia: identificato e multato di 2 mila euro un turista inglese. Il sindaco Brugnaro: «Ora aspettiamo le scuse pubbliche»

Sono stati individuati e segnalati alle autorità di frontiera, i quattro giovani inglesi che la scorsa settimana si erano esibiti in tuffi dal tetto di un edificio e altri salti tra i canali di Venezia, postando le loro performance sui social media. La polizia municipale del capoluogo veneto, in collaborazione con la polizia di frontiera, ha infatti identificato i quattro responsabili delle (rischiose) bravate – che non potranno più rientrare in Italia, perché sarebbero espulsi – e il “basista”, ovvero un giovane veneziano residente nell’edificio che dà su campo di San Pantalon e sul Rio Novo, dal quale il più spericolato dei quattro si era tuffato il 24 marzo scorso. A quest’ultimo è stata inoltre notificata – scrive su Facebook il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – una sanzione di 2mila euro. «Subito duemila euro a testa di multa e valuteremo il risarcimento danni. Grazie alla polizia locale e a quella di frontiera per il grande lavoro svolto. Aspettiamo le scuse pubbliche», ha scritto Brugnaro sui social. E nel caso in cui i 4 stranieri dovessero rientrare in Italia, riceverebbero inoltre una multa di 3mila euro per varie violazioni. Nei giorni scorsi, il gruppo inglese che si chiama “Phat” e si definisce una “squadra professionista di parkour” di Londra, aveva rivendicato l’azione su YouTube, beffando lo stesso sindaco per «aver sfidato i suoi avvertimenti». Nel frattempo, in collaborazione con la Digos, le forze dell’ordine hanno denunciato per istigazione a delinquere, un altro giovane che nei giorni scorsi su una piattaforma social aveva invitato gli utenti ad arrivare a Venezia per imbrattare palazzo Ducale.

