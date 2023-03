L’uomo che si lancia dal tetto di un palazzo a Venezia – Il video

Dalle prime ore di questa mattina sulla pagina facebook “Venezia non è Disneyland” è stato pubblicato un video in cui si vede un uomo salire in cima a un palazzo veneziano che si affaccia su Rio Novo, in campo San Pantalon, per poi tuffarsi nel canale. L’uomo, vestito solo con un paio di boxer, arriva sul cornicione del tetto. I passanti cercano di fermarlo. E dicono: «Cosa fai? No, guarda che è bassa». Ma lui si getta lo stesso. L’agenzia di stampa Agi scrive che nelle immagini integrali non pubblicate sui social un uomo gli si avvicina commentando «Questo non è normale», mentre un amico lo attende con un asciugamano. Infine, una signora, probabilmente abitante nel palazzo, continua: «Ma da dove è passato, come ha fatto ad arrivare qui su?». Stando alla nebbiolina che si vede, il video pare essere di oggi, anche se al momento non ci sono ancora certezze.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: