Israele, tre razzi lanciati dalla Siria verso le alture del Golan. Uno atterrato nella città di Meitsar

«È riuscito ad arrivare nel territorio israeliano ma in una zona disabitata», spiegano i media locali tra cui The Times of Israel. «Gli altri due sembrano essere caduti in Siria e Cisgiordania»

Secondo quanto riportato dai media locali, tre razzi sarebbero stati lanciati dalla Siria sulle alture del Golan, controllate da Israele. Come spiega The Times of Israel, che cita le forze di difesa israeliane, uno dei razzi avrebbe attraversato il confine attirando in un’area disabitata vicino alla città israeliana di Meitsar. Un altro sembrerebbe invece essere atterrato in Giordania e il terzo in Siria. L’esercito israeliano ha riferito che il sistema di difesa anti missile Iron Dome non è stato attivato perché i missili sono stati lanciati contro un’area non popolata. Nel frattempo un giovane palestinese è stato ucciso da soldati israeliani presso Azzun, in Cisgiordania. A riferirlo è il ministero della Salute dell’autorità palestinese, precisando che il giovane aveva 20 anni e si chiamava Ahed Azzam Salim.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Open

Leggi anche: