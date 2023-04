Cassano critica la sua Roma, Mourinho lo gela con quel brutto ricordo: «A volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura…» – Il video

José Mourinho, si sa, non è certo uno che le manda da dire. Nella conferenza stampa post-partita di ieri, dopo aver vinto per 1-0 contro il Torino, l’allenatore della Roma ha risposto alle critiche di Antonio Cassano. «Lui avrà un problema con me, ma io non ce l’ho con lui», ha detto lo Special One. Qualche giorno fa, l’ex calciatore di Bari, Roma, Milan, Inter e Real Madrid aveva criticato duramente Mourinho durante una diretta Twitch della Bobo Tv. «Che alleni il Real o la Sanmartinese per me è la stessa cosa ormai. Potrebbe impegnarsi in attività differenti rispetto al calcio, tipo gestire un ristorante. Sarri ama il calcio e il suo mestiere, a lui del calcio non gliene frega un c**zo», ha detto Cassano riferendosi all’allenatore della Roma. Ieri sera, in conferenza stampa, è arrivata la risposta del direttore interessato. «Siamo stati nelle stesse squadre in momenti diversi: quello che ho vinto io lo sapete, mentre lui a Madrid è ricordato per la giacca che indossava il giorno che è arrivato», ha attaccato Mourinho. Lo Special One, forte del suo terzo posto provvisorio in campionato e della vittoria della Conference League dello scorso anno, ha poi aggiunto: «Alla Roma Cassano ha conquistato una Supercoppa ma senza giocarla, perché in campo c’erano quelli bravi. E all’Inter non ha alzato nemmeno la Coppa di Lombardia».

L’episodio con Livaja

Ma non è finita qui. Prima di concludere la sua risposta, Mourinho ha voluto scagliare un’ultima frecciatina. «A Cassano dico solo una cosa: stai attento, Antonio. Tu hai quarant’anni, io sessanta, ma a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura», ha detto l’allenatore della Roma ridendo. L’episodio a cui fa riferimento Mourinho risale alla stagione 2012-2013. Quell’anno, Cassano era un giocatore dell’Inter, ma Andrea Stramaccioni lo teneva quasi sempre in panchina. Al suo posto, «Strama» preferisce di gran lunga il giovane Livaja, attaccante croato veloce e dalla buona tecnica. A marzo, Cassano ha un litigio violento con l’allenatore, che gli costa l’allontanamento dalla squadra a una multa da 40mila euro. A questo, però, si aggiunge anche un’accesa discussione proprio con Livaja. Uno scontro fisico in cui, perlomeno da quanto fa intuire Mourinho, l’attaccante barese avrebbe decisamente avuto la peggio.

Credits video: Twitter / AS Roma Partite

