Scontro tra un’auto e un monopattino nel Veronese: morto un 15enne a quattro giorni dal suo compleanno

Tragedia nella tarda serata di ieri 8 aprile a Oppeano, alle porte di Verona, dove un 15enne è morto dopo essersi scontrato a bordo del suo monopattino contro un’auto. La vittima, Samuele Brognara, viveva a Zevio, nel Veronese, e fra quattro giorni, il 13 aprile, avrebbe compiuto 16 anni, come riporta BresciaOggi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si stava spostando sul suo monopattino dalla frazione di Vallese verso il centro abitato di Oppeano, quando un’auto che viaggiava nel suo stesso senso di marcia lo ha travolto. Il corpo del ragazzo ha prima infranto il parabrezza dell’auto, per poi essere sbalzato a bordo strada in un campo. Come denuncia l’Osservatorio monopattino dell’Associazione sostenitori amici della polizia stradale, il numero di vittime in incidenti con il monopattino sono in crescita in Italia. Il 15enne di Verona è stato il quarto a perdere la vita solo quest’anno, il ventisettesimo negli ultimi tre anni.

