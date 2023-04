Andrea Ruggieri direttore responsabile del Riformista di Renzi, chi è l’ex deputato di Forza Italia con un passato in Rai

Il direttore responsabile del quotidiano Il Riformista targato Matteo Renzi sarà l’ex Forza Italia Andrea Ruggieri. È lo stesso leader di Italia Viva ad annunciarlo nella sua newsletter Enews, spiegando che con Ruggieri «stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molto idee affascinanti». Con lui spiega Renzi si lancia nell’ambizioso obiettivo di provare a lanciare dal prossimo 3 maggio «un sasso nello stagno e far riflettere aprendo la finestra e facendo entrare aria fresca». Visto che Renzi non è iscritto all’Ordine dei giornalisti, sarà Ruggieri a comparire nella gerenza come direttore responsabile. A lui quindi saranno dirette le eventuali querele che il quotidiano a guida renziana potrebbe ricevere.

La carriera tra politica a Rai

Avvocato dal 2001, Ruggieri diventa giornalista professionista nel 2007. 48 anni, ex compagno della showgirl Anna Falchi, è nipote del giornalista Rai Bruno Vespa. In carriera Ruggieri ha potuto collaborare con diversi programmi di viale Mazzini, tra cui Qui Radio Londra, condotto da Giuliano Ferrara, Presunto Colpevole, Alice, Italia sul Due, Ultima Parola, assieme a Gianluigi Paragone, e Virus, con Nicola Porro. Nel 2015 viene chiamato da Silvio Berlusconi per ricoprire l’incarico di responsabile dei rapporti con le Tv di Forza Italia. Viene poi candidato alle elezioni Politiche del 2018 entrando così alla Camera.

