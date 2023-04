Berlusconi, nuovo bollettino dal San Raffaele: «Costante miglioramento negli ultimi 3 giorni. Ma resta in terapia intensiva»

I medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri registrano un miglioramento di polmoni e reni per l’ex premier, ma per il momento allontanano un possibile trasferimento in un altro reparto

Continuano a migliorare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffale da nove giorni. Il nuovo bollettino diffuso dal professor Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri dice che negli ultimi tre giorni «si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria». Passi in avanti che però non permettono ancora di valutare un trasferimento di Berlusconi in un altro reparto: «Il quadro clinico complessivo – spiegano i medici – indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo».

