Il messaggio a sorpresa del capo del gruppo Wagner: «Putin dovrebbe dichiarare la fine della guerra in Ucraina»

La Russia di Vladimir Putin dovrebbe annunciare la fine del conflitto in Ucraina. A dirlo non è un leader straniero o un’istituzione internazionale, ma Yevgeny Prigozhin, capo di quel gruppo Wagner che da mesi ormai combatte a fianco delle truppe ordinarie di Mosca – con rapporti non sempre idilliaci – sui fronti-chiave della guerra all’Ucraina. «L’opzione ideale sarebbe annunciare la fine del conflitto, informare tutti che la Russia ha raggiunto i risultati previsti – e in un certo senso li abbiamo davvero raggiunti», ha scritto Prigozhin in un testo pubblicato oggi, venerdì 14 aprile, citato dal Kyiv Independent. Una volta fatto ciò, prosegue nel testo il capo della Wagner, la Russia dovrebbe dedicarsi a «stabilirsi fermamente e radicarsi» nei territori strappati all’Ucraina, come il Donbass. Da mesi ormai gli strenui combattimenti dei mercenari della Wagner contro le forze ucraine – nelle ultime settimane di guerra in particolare tra le strade di Bakhmut – si alternano alle prese di posizione spesso “ruvide” di suoi esponenti, in primis Prigozhin, contro decisioni e strategie adottata dal Cremlino.

