Concertone del Primo maggio, sul palco salirà anche Tananai: «Non vedo l’ora, sarà una festa incredibile»

«Adesso ci canto per davvero». Con parole anche un po’ incredule, il cantante Tananai ha annunciato sul suo profilo Instagram che salirà sul palco del concertone del Primo maggio. La sua partecipazione all’evento, che si terrà in piazza San Giovanni a Roma, si aggiunge a quelle già confermate di Ariete, dei Coma_Cose, di Aurora, di Mr. Rain e di Matteo Paolillo. Insieme alla partecipazione di Tananai, è stata confermata quella dei BNKR44, «un progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano», scrive l’Ansa. Il concertone, promosso da Cgil, Cisl e Uil, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. «Praticamente 4 anni fa avevo fatto un’audizione per cantare in apertura al Primo maggio, ma non mi hanno preso», scrive Tananai su Instagram. «Non vedo l’ora, sarà una festa incredibile». L’artista milanese ha aggiunto il traguardo alla lista di soddisfazioni che ha ottenuto negli ultimi mesi, tra le quali la certificazione del disco di platino sia per il suo primo album di inediti, Rave, Eclissi, che per il singolo Tango.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: