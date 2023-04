Concertone del Primo maggio, ecco i primi cantanti attesi sul palco: ospite internazionale la norvegese Aurora

Proprio alla cantautrice norvegese si deve il singolo Cure for Me, colonna sonora del teaser dell’evento

Ci saranno sicuramente Ariete e i Coma_Cose al concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Prevista anche un’ospite internazionale che quest’anno sarà Aurora, cantautrice e producer norvegese 26enne che negli ultimi mesi ha collezionato miliardi di riproduzioni sui servizi di streaming anche grazie al singolo Cure for Me, scelta come colonna sonora del teaser del concerto. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis Half the World Away, mentre a conferirle la fama internazionale è stata Runaway, scritta quando aveva 12 anni e pubblicata nel 2016, diventata poi una hit su TikTok – dove conta 300 milioni di visualizzazioni – diffondendosi in tutto il mondo. Gli ospiti successivi ad Ariete e al duo formato da California e Fausto Lama, tutti freschi di partecipazione al festival di Sanremo, verranno annunciati periodicamente sui canali social del Primo Maggio.

Il contest 1MNEXT

L’evento verrà trasmesso in diretta su Rai3, Radio2 e Rai Play. Il concept centrale della festa musicale di quest’anno è Generazione #1M2023. In quest’ambito viene proposto il contest del concerto 1MNEXT. Tra oltre mille iscritti verranno selezionate le tre migliori proposte di artisti emergenti che verranno portate sul palco. I 12 finalisti sono Babele (Milano), Chiara Turco (Torricella – TA), Danu (Castelfiorentino – FI), Etta (Napoli), Evra (Bari), Leanò (Milano), Maninni (Bari), Moise (Milano), Plastic Haze (Roma), Still Charles (Civitanova Marche – MC), Versailles (Milano), Wepro (Tricase – LE)

