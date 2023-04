No! Questa non è una fotografia di Epstein con le sue vittime. Creata con l’Intelligenza Artificiale

Jeffrey Epstein si sarebbe fatto una foto con le sue vittime sulla propria isola. Questo è quello che suggeriscono numerosi post su Facebook che condividono un’immagine in cui il finanziarie, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni poi morto nel 2019, viene ritratto assieme ad alcuni bambini, identificati come l’oggetto degli abusi. L’uomo e i ragazzini sono su una spiaggia, mentre lui li cinge con le mani.

Analisi

Di seguito vediamo uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

«Guardate le espressioni di questi bambini. Pensate alla lista occultata di politici, reali, attori e finanzieri che visitavano abitualmente l’isola di Epstein. Pensate che potrebbero essere i vostri figli e che a nessuno importa ciò che subivano. Non sarebbe ora di organizzare noi un “festino” per questi esseri??».

Qui vediamo un altro esempio. Nella descrizione si legge:

«Epstein e le sue vittime. Guardati gli occhi dei bambini»

Come anticipato nell’introduzione, nei post ci sono sicuramente degli elementi di verità. Epstein, infatti, possedeva veramente delle isole. Per la precisione due delle isole vergini americane, acquistate una nel 1998, e una nel 2016. Corrisponde al vero anche che Epstein è stato accusato di aver compiuto abusi sessuali ai danni di minori su una di queste isole: Little St. James.

L’immagine di cui ci occupiamo in questo articolo, però, non è una foto. Si tratta, come tante altre che abbiamo visto in questi giorni, di una creazione dell’intelligenza artificiale. Lo si può capire facilmente osservandola in qualità migliore in questo post Instagram (archiviato qui). Oltre alla classica pelle innaturalmente liscia, si nota immediatamente che a condividerla è un account chiamato aiartistiking (ilredegliartistidell’intelligenzartificiale). L’immagine è stata condivisa lo scorso 25 marzo. Scorrendo la galleria, si vede anche la seconda: una finta locandina cinematografica di un ipotetico film intitolato Epstein Island.

Conclusione

Circola una presunta foto di Epstein che abbraccia dei bambini su una spiaggia. Chi la condivide su Facebook sostiene che si tratti di uno scatto del finanziere e di alcuni dei minori vittime di abusi sessuali. Sebbene il contesto attribuito all’immagine sia reale, questa non è una foto, ma una creazione dell’intelligenza artificiale.

