La7, parla Urbano Cairo: «In sei anni Giletti ha avuto la libertà di trattare qualsiasi argomento, anche la mafia»

«Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di Non è l’Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla Mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare». Dopo la sospensione improvvisa di Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti in onda dal 2017 su La7, l’editore di La7 Urbano Cairo interviene sulla vicenda. Subito dopo l’annuncio di ieri giovedì 13 aprile, si sono diffuse le voci di una presunta inchiesta della Dia sulle puntate della trasmissione, addirittura di una perquisizione nella redazione del programma e nell’abitazione di Giletti stesso. Che poi ha smentito queste indiscrezioni. Nel suo messaggio, il patron di La7 fa anche gli auguri al conduttore per il suo futuro professionale: «Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere».

