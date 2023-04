La trovata di Hakimi per non versare un euro all’ex moglie: tutti i beni intestati alla madre, risulta nullatenente

L’amara scoperta di Hiba Abouk all’arrivo in tribunale nella causa di divorzio: i conti in banca del campione del PSG risultano vuoti

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del divorzio tra il laterale del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, già giocatore di Inter e Real Madrid, e l’attrice spagnola Hiba Abouk. L’atleta marocchino ha un contratto ricchissimo (14 milioni lordi all’anno fino al 2026) e ha guadagnato decine di milioni negli anni ma, giunto in tribunale, è risultato nullatenente. Lasciando di sasso la moglie. Ma in banca, a quanto pare, non c’è alcuna cifra a suo nome. È quanto scrive First Mag, svelando lo stratagemma adottato dal calciatore per non dover fare versamenti cospicui ad Abouk: ha intestato tutti i suoi beni alla madre. Un nuovo capitolo della tortuosa separazione tra i due, resasi particolarmente delicata nell’ultimo periodo a seguito delle recenti indagini su una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza nella casa a Parigi di Hakimi, mentre moglie e figli erano in vacanza a Dubai.

Le accuse di violenza sessuale

Secondo quanto denunciato dalla giovane, i due si erano conosciuti sui social, ma una volta incontratisi lui l’avrebbe palpeggiata per poi violentarla. Accusa che Hakimi ha negato fermamente. L’avvocato del calciatore del Psg ha infatti risposto alla donna accusandola di voler mettere in atto un tentativo di estorsione. Sulla vicenda Abouk ha preso le distanze dall’ex marito dichiarandosi «sempre dalla parte delle vittime». La coppia aveva già deciso di avviare il divorzio lo scorso autunno, di comune accordo, prima del presunto stupro. Intanto, mentre i procedimenti giudiziari vanno avanti, l’ex moglie ora deve fare i conti con la brutta sorpresa scoperta in tribunale.

