È morto Mark Sheehan, chitarrista e fondatore della band irlandese The Script: aveva 46 anni

Lutto nel mondo della musica. Mark Sheehan, chitarrista e co-fondatore della band pop rock irlandese The Script, è morto all’età di 46 anni. La notizia è stata condivisa sui social del gruppo, che ha voluto rendere omaggio a un «marito, padre, fratello, compagno di band e amico molto amato». Sheehan è deceduto – si legge nel post – «venerdì in ospedale dopo una breve malattia», di cui però non si conoscono i dettagli. «La famiglia e il gruppo chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo tragico momento», hanno aggiunto gli altri elementi della band – il frontman Danny O’Donoghue e il batterista Glen Power – formatasi nel 2001 a Dublino. Con oltre 20 milioni di copie vendute e sei album pubblicati (5 dei quali sono andati al numero uno nelle classifiche degli album del Regno Unito), i The Script hanno ottenuto ampio successo a livello internazionale. Il loro album più recente è Sunsets & Full Moons del 2019.

