Alabama, sparatoria a una festa di compleanno: 6 adolescenti uccisi, altre 20 persone ferite

Una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, si è trasformata in un incubo: almeno sei adolescenti sarebbero rimasti uccisi in una sparatoria. Ma, secondo un testimone, il bilancio potrebbe diventare ancora più drammatico. Altre 20 persone sarebbero state ferite. È accaduto la notte scorsa, secondo quanto riportano i media americani. La polizia non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato. La sparatoria in Alabama è avvenuta lo stesso giorno in cui ha avuto luogo anche un’altra sparatoria, nel campus dell’università di Lincoln in Pennsylvania: due studenti sono rimasti feriti, altre quattro persone sono rimaste ferite. «Centinaia di persone erano nel parco al momento della sparatoria quando qualcuno ha iniziato a sparare sulla folla», ha raccontato alla Cnn il vice capo della polizia di Louisville, Paul Humphrey.

