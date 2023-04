Misano, tragedia sul circuito dedicato a Marco Simoncelli: muore un pilota dopo un incidente tra 4 moto

Tragedia nel motociclismo. Un pilota è rimasto ucciso oggi a seguito di un grave incidente in pista durante le gare di Coppa Italia Velocità in svolgimento al Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’incidente avrebbe coinvolto quattro moto, una delle quali avrebbe investito uno dei piloti, causandone la morte. Secondo una prima ricostruzione, diffusa dall’Ansa, a causa di un problema al motore un primo pilota si sarebbe fermato ai bordi del circuito. Una seconda moto in arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza moto. Nell’impatto il pilota sarebbe caduto per poi essere investito, fatalmente, da un quarto mezzo in arrivo in corsa.

