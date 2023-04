No! La foto del bambino estratto dalle macerie condivisa dall’ambasciata ucraina non è del terremoto in Turchia

Il 15 aprile 2023 l’ambasciata d’Ucraina in Italia pubblica due foto associate a un edificio colpito a Sloviansk, nell’area del Donbass. In una si vedono degli uomini che portano fuori dalla struttura una persona appena estratta dalle macerie, nell’altra un bambino che non ce l’ha fatta. Secondo diversi utenti, le foto sarebbero state scattate durante il terremoto in Turchia e che l’ambasciata starebbe compiendo un atto di sciacallaggio nei confronti delle vittime della tragedia. Non è affatto così.

Per chi ha fretta

Una delle foto condivise dall’ambasciata d’Ucraina è parziale e non permette agli utenti di leggere le scritte in cirillico nella divisa del pompiere (che non vengono usate in Turchia).

Le foto sono state scattate a Sloviansk dal fotografo Anatolii Stepanov. Altri scatti di Ashley Chan, tutti su Getty Images, confermano che non si tratta del terremoto in Turchia.

Le foto presentano scritte in cirillico, bandiere ucraine e manifesti come quello di una linea di taxi ucraina.

Analisi

Ecco uno dei due post dell’ambasciata e in particolare il commento di una utente che ci chiede di verificare:

Buffoni, delinquenti, bugiardi! La foto è del terremoto in Turchia! Open questa fake la vogliamo debunkare?

Riscontriamo diversi post Facebook (qui, qui, qui e qui) dove l’ambasciata viene accusata di mentire:

BUFFONI D’AMBASCIATA Questo è l’account ufficiale di un’ambasciata (quella ucraina), cioè diplomatici, gente che dovrebbe essere seria. E invece twitta una foto del terremoto in Turchia spacciandola per l’Ucraina. E la sceglie di proposito raccapricciante, mostrando un bambino nudo e morto, per meglio accusare “i missili russi”. Un cinismo e un’aridità senza scrupoli. E fanno pure le povere vittime frignanti per il mondo. by @criscersei

Anche un’altra foto condivisa dall’ambasciata è stata associata al terremoto in Turchia:

Puente dove sei? Foto del terremoto in Turchia. Questa è l’ambasciata di una nazione?

In altri recenti post Facebook vengono riportati i tweet dell’ambasciata, accusando ancora di aver diffuso un fake:

NON SOLO NAZI… ANCHE CA…… L’ambasciata Ucraina in Italia si copre di ridicolo trasformando una foto del terremoto in Turchia in un presunto bombardamento Russo …A…. CA……II

La foto del bambino

La foto del bambino pubblicata dall’ambasciata d’Ucraina in Italia risulta tagliata, dunque non completa, in tal modo da non permettere di leggere la scritta in cirillico dietro la divisa del pompiere che si trova a sinistra. La foto è stata scattata da Anatolii Stepanov e si trova su Getty Images:

Troviamo altre altre sempre relative al ritrovamento del corpo del bambino. In questa si legge bene la scritta dietro al pompiere: «СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ».

Le foto scattate da Anatolii Stepanov (questa, questa e questa) dimostrano ulteriormente che ci troviamo in Ucraina. Le persone ritratte sono le stesse e oltre alle scritte in cirillico troviamo la bandiera ucraina nella giacca di una vittima (qui un altro confronto).

Grazie a questa foto di Ashley Chan, sempre su Getty Images, troviamo lo stesso edificio, il punto dove è stato ritrovato il corpo del bambino e il mezzo dei vigili del fuoco con la targa ucraina:

La seconda foto

Veniamo alla seconda foto condivisa dall’ambasciata d’Ucraina in Italia. Anche questa è opera di Anatolii Stepanov, come possiamo vedere da Getty Images, e in questo caso troviamo alcuni facili riferimenti: una toppa con la bandiera ucraina e dei manifesti in cirillico.

Nei manifesti troviamo quello di una linea di taxi, la 7788 operante in Ucraina. Il logo è evidente:

Conclusioni

Contrariamente a quanto affermano diversi utenti, le foto condivise dall’ambasciata d’Ucraina in Italia non sono state scattate in Turchia e non hanno nulla a che fare con il recente terremoto. Gli scatti sono presenti su Getty Images e realizzati da diversi fotografi a Sloviansk, in Ucraina.

