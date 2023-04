Spacciato per pesto 100% italiano, ma veniva da Chicago: il caso delle 7 tonnellate di salsa Giovanni Rana sequestrate a Genova

Pesto alla genovese sì ma made in Chicago. La storia che arriva dal porto di Genova riguarda oltre 7mila kg di pesto sequestrato dagli Ispettori di frontiera del Ministero della Salute a causa di presunte irregolarità relative alla legge europea sugli alimenti. Nonostante il fatto che il carico di 7 tonnellate di pesto si trovi a Genova, culla della salsa di basilico, aglio e pinoli, i vasetti in questioni sono tutt’altro che provenienti dal territorio ligure. A realizzare i 7.184 chili di pesto è stato lo stabilimento di Chicago aperto dal Pastificio Rana nel 2012. I vasetti sequestrati per il mercato europeo sono dunque made in Usa, per la precisione in Bartlett Ilinois, un sobborgo industriale di Chicago dove ha sede la Rana Meal Solutions. Dopo quanto accaduto al porto di Genova, l’azienda fondata da Giovanni Rana, con gli avvocati Tito Zilioli e Riccardo Ruffo, ha presentato al Tar Liguria un ricorso per chiedere la sospensione e l’annullamento definitivo del provvedimento del 27 gennaio scorso con cui il Dirigente sanitario e il Direttore dell’Ufficio Posto Controllo Frontaliero di Genova hanno decretato «la non ammissione nel territorio comunitario» del carico di «Pesto-salsa al basilico» perché «non conforme per controllo identità non soddisfacente ai sensi del regolamento della Comunità europea 625/2017». Nel ricorso, i legali del Pastificio Rana contestano, fra le altre cose, «la totale genericità dell’addebito, non è infatti dato capire in cosa il controllo non sarebbe stato soddisfacente». Gli avvocati forniscono poi ulteriori dettagli sulla catena del freddo e cioè di come il prodotto sia stato mantenuto surgelato durante tutte le fasi del viaggio. Ora spetterà ai giudici amministrativi decidere se sbloccare il carico o confermare i rilievi degli ispettori.

Come dovrebbe funzionare la produzione mondiale di prodotti tipici e l’incongruenza sulle etichette

La legge italiana stabilisce che è vietato l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine nei marchi commerciali. La grande industria italiana e mondiale vende sugli scaffali di negozi e supermercati moltissimi vasetti con etichette con la scritta generica «pesto» senza l’aggettivo «genovese». Il ricorso sul pesto Rana made in Usa sottolinea le caratteristiche del prodotto composta da «olio, basilico, sale etc» spiegando che le 7 tonnellate erano dirette allo stabilimento di San Giovanni Lupatolo in provincia di Verona «e destinate al cliente finale Costco, presso le filiali francesi e spagnole di quest’ultimo». Si tratta del colosso americano del discount nato nel 1976 a San Diego e oggi con centinaia di ipermercati sparsi per il Canada, Nuova Zelanda, Cina, e molti Paesi europei ma non l’Italia. Costco commercializza i propri prodotti con il marchio Kirkland: nella fase finale della catena il pesto venduto sugli scaffali si chiama «Basil Pesto» e l’etichetta garantisce il «100% Imported italian basil Dop – Genovese Basil» così come anche lo stesso marchio che appare «Basilico genovese dop». Un prodotto descritto con tutti gli ingredienti della tradizione, con tanto di appartenenza geografica dichiarata. La domanda degli ispettori del ministero della Salute è proprio su quell’etichetta «100% basilico italiano» incollata su 7 tonnellate di pesto arrivato da Chicago e dirette a riempire i vasetti di Costco. Mentre le autorità sono impegnate a chiarire i dubbi, i 768 bidoni con gli oltre 7mila chili di pesto americano si trovano per ora custodie dalle autorità sanitarie di frontiere e dall’Agenzia delle Dogane in uno dei terminal del porto di Genova.

