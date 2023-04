«I non residenti lascino le case per controlli di polizia», il volantino fuori dai condomini è una truffa: l’allerta del Viminale

All’apparenza sembrava una circolare del Ministero dell’Interno che invitava i «non residenti» a lasciare le abitazioni per permettere alla polizia di fare dei controlli. Quel volantino affisso in diversi condomini in tutta Italia era però una truffa, come segnala la stessa Polizia sui suoi canali social. Il foglio veniva affisso sulle facciate di case e condomini, spiega l’account Twitter della Polizia di Stato, con l’ordine di fatto a chi non aveva la residenza di tornare là dove risultavano effettivamente residenti: «È evidentemente una truffa da non assecondare». La polizia spiega quindi che quel foglio «non è riconducibile ad alcuna autorità istituzionale», ed è un «probabile tentativo di alcuni malviventi di introdursi indisturbati nelle abitazioni». A chi avvista quei volantini affissi fuori dalle case, la polizia invita a fare subito una segnalazione al commissariato più vicino. E poi l’invito a mettere in guardia i soggetti più vulnerabili, come gli anziani: «È opportuno parlarne agli anziani presenti in famiglia o vicini di casa così da metterli in guardia ed aiutarli a difendersi da questi malfattori».

