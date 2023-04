No! Gli enti sanitari americani non hanno confermato danni al cervello nei vaccinati Covid

Circolano su Facebook le condivisioni di una breve clip dove si mostra l’articolo di Gospa News sui vaccini contro il nuovo Coronavirus. Il sito, apprezzato nei gruppi No vax, sostiene che i «booster Covid bivalenti danneggiano il cervello». La fonte sarebbe un allarme lanciato dalle autorevoli Fda e Cdc americani, che confermerebbero presunti «rischi neurocerebrali». Vediamo di cosa si tratta realmente.

Per chi ha fretta:

Le fonti della clip in oggetto sono segnalazioni di sicurezza riguardo a presunti danni neurologici associati al vaccino Pfizer.

Come precisano le stesse fonti (Cdc e Fda), tali segnalazioni non dimostrano da sole un collegamento causale tra tali patologie e l’assunzione del vaccino, perché richiedono ulteriori indagini.

Analisi

Abbiamo esaminato l’articolo di Gospa News su cui si basa la clip, che a sua volta cita il «blog Sabino Paciolla»:

E’ il secondo possibile problema di sicurezza (prima l’embolia polmonare e ora l’ischemia cerebrale) per il nuovo vaccino bivalente della Pfizer. Ne parla nel suo articolo Zachary Stieber, pubblicato su The Epoch Time, e che qui vi propongo nella mia traduzione.

In questa matrioska di traduzioni giungiamo quindi all’articolo originale del tabloid The Epoch Times. La firma è di Zachary Stieber, già noto per essere l’autore di diverse fake news sui vaccini, basate sullo stravolgimento di fonti “ufficiali”. Trovate diverse analisi in merito dei colleghi di Health Feedback qui, qui e qui. A dispetto dei titoli allarmanti la fonte contiene già gli elementi per ridimensionare il tutto, si tratta però di precisazioni che si perdono nella clip in oggetto:

Le segnalazioni di sicurezza vengono attivate quando un evento avverso, come l’ictus, si verifica con una certa frequenza dopo la vaccinazione. Le segnalazioni suggeriscono un collegamento tra un evento avverso e un vaccino, ma devono essere condotti ulteriori studi per verificarlo. “Tutti le segnalazioni richiedono ulteriori indagini e conferme da parte di studi epidemiologici formali”, hanno dichiarato il CDC e la FDA. “Spesso questi sistemi di sicurezza rilevano segnali che potrebbero essere dovuti a fattori diversi dal vaccino stesso”.

Conclusioni

La condivisione in oggetto utilizza come fonti di presunti eventi avversi neurologici dei vaccini a mRNA, le segnalazioni che giungono nei sistemi di sorveglianza americani, che dovranno poi essere esaminati dai Cdc de dall’Fda.

