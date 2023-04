Apple Savings: il conto di deposito di Apple con un rendimento del 4,15% (per ora solo negli Usa)

Apple Savings è il conto deposito di Apple con un rendimento annuale del 4,15%. Che però per ora sarà appannaggio solo dei clienti Usa in possesso di Apple Card. L’azienda ha lanciato un prodotto finanziario che non richiede depositi o saldi minimi. Gli utenti possono creare un account dall’app Wallet sui proprio iPhone. Apple Savings consente all’utente di creare il conto di deposito dove poi confluirà tutto il denaro guadagnato. Si possono far confluire in Savings le ricompense Daily Cash, cioè il cashback fino al 3% che Apple Card garantisce fin dal lancio della sua carta di credito. Gli utenti possono gestire il proprio conto risparmio attraverso una dashboard che appare nell’app Wallet, dove si può tenere traccia dei propri interessi e del saldo del proprio conto o prelevare fondi. Non ci sono commissioni o requisiti di saldo per l’account. E quindi non è richiesto un deposito minimo.

