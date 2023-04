Champions League, all’Inter basta un pari col Benfica: in semifinale sarà euro-derby con il Milan

Missione compiuta. L’Inter di Simone Inzaghi chiude la pratica Benfica a San Siro con un pareggio per 3-3 (dopo lo 0-2 dell’andata di Lisbona) e vola in semifinale di Champions League. Dove ad attenderla ci saranno i cugini del Milan, in un euro-derby milanese che si preannuncia imperdibile, a vent’anni esatti dall’ultimo scontro tra rossoneri e nerazzurri nella massima competizione europea (2003). A chiudere la pratica portoghese, hanno pensato Nicolò Barella – che ha aperto le marcature al 14′ -, Lautaro Martinez – sbloccatosi al 64′ – e poi Joaquìn Correa al 79′. Il Benfica non si è comunque tirato indietro e ha per due volte riacciuffato l’Inter: prima con Fredrik Aursnes, per il temporaneo 1-1, poi con Antonio Silva che ha accorciato le distanze all’86,’ seguito dal definitivo pareggio di Musa in pieno recupero (95′).

Biglietto per Istanbul

Ora qualche settimana di pausa dagli impegni europei, in attesa del doppio big match contro il Milan, che ieri ha strappato l’altro biglietto per le semifinali di Champions pareggiando 1-1 a Napoli (1-0 all’andata). Il 9 maggio e il 16 San Siro ospiterà l’attesissimo euro-derby. E una squadra italiana, dunque, anzi milanese, si contenderà certamente il trofeo europeo più ambito il prossimo 10 giugno all’Atarük Olympic Stadium di Istanbul (Turchia). Non succedeva da sei anni: l’ultima fu la Juventus a fine stagione 2016-17. L’ultima squadra di Milano a giocare la finale fu l’Inter nel 2010: l’anno dell’indimenticato triplete di José Mourinho. A sfidare l’Inter o il Milan sarà la vincente dell’altra semifinale, Real Madrid-Manchester City. La squadra inglese è infatti l’ultima semifinalista accertata dopo che l’1-1 di Monaco contro il Bayern non ha scalfito il successo rotondo dell’andata a Manchester (3-0).

Continua a leggere su Open

Leggi anche: