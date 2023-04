Muore a 25 anni la star sudcoreana del K-pop Moonbin. L’etichetta: «Non siamo riusciti a proteggerti con il nostro amore»

«Grazie di tutto, Moon Bin. Scusaci perché il nostro amore non è riuscito a proteggerti». Con queste parole, l’etichetta discografica Fantagio ha annunciato sui social network la morte della star sudcoreana del K-pop, Moon Bin. Membro della boy band Astro fondata all’età di 18 anni, nonché ballerino e modello, il cantante del pop sudcoreano aveva 25 anni. I media locali spiegano che il giovane è stato stato trovato morto nel suo appartamento della capitale sudcoreana Seul, nel lussuoso quartiere Gangnam. Non sono stati rivelati i particolari del decesso, ma il comunicato di Fantagio chiede a tutti di «astenersi da segnalazioni speculative e malevole» in modo che la sua famiglia possa rendergli omaggio in pace. Si tratta dell’ennesimo decesso nel mondo del pop coreano in questi anni: sono numerosi i casi di giovani star che si sono tolte la vita o sono state trovate morte nelle proprie abitazione. Tra questi, nel febbraio 2015 il cantante Ahn So-jin si gettò dal decimo piano di un edificio. Due anni dopo, nel dicembre 2017, il cantante principale della band Shinee, Kim Jong-hyun, fu trovato senza vita sul pavimento di una stanza in affitto a Gangnam.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: