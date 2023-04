Ddl Concorrenza, compromesso sugli ambulanti: a gara le nuove concessioni, ma le attuali si rinnovano per 12 anni

Arriva con un compromesso sulle concessioni per gli ambulanti il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 approvato al Consiglio dei ministri oggi 20 aprile. Il provvedimento aveva avuto un doppio passaggio nelle riunioni dei ministri del governo Meloni lo scorso 28 maro e 6 aprile, per arrivare oggi con una novità sul fronte degli ambulanti. Le assegnazioni delle concessioni dei parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche saranno messe a gara, ma salvaguardando l’affidamento legittimo degli attuali concessionari. Questi potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. Nella nota di palazzo Chigi si spiega che il Ddl Concorrenza introduce «una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza». Il provvedimento, spiega ancora il governo «si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sotto un duplice profilo: in primo luogo, l’approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” rientra tra gli impegni assunti nell’ambito dello stesso Pnrr; in secondo luogo, il disegno di legge contiene una serie di norme volte ad assicurare il raggiungimento di alcune “milestone” fissate nel quadro del Piano».

Incentivi per i contatori intelligenti

Nel Ddl Concorrenza viene introdotto anche il «potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale», così come un incentivo per l’uso dei “contatori intelligenti”, che dovrebbero permettere un maggiore risparmio energetico e un contenimento generale del prezzo dell’energia elettrica.

