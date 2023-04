Roma-Feyenoord, alta tensione prima del match: trovate mazze, bastoni e martelli in un’auto di tifosi giallorossi

Le forze dell’ordine sono in allerta in vista della gara di ritorno tra Roma e Feyenoord in programma stasera allo Stadio Olimpico. La vendita dei biglietti è stata vietata in via precauzionale per i tifosi del club olandese – protagonisti nel 2015 della guerriglia a Roma culminata nell’assalto alla fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Ma il rischio di scontri, prima o dopo il match delle ore 21, resta alto. Nel pomeriggio, la polizia ha ritrovato in una delle auto di tifosi della Roma un vero e proprio “arsenale” di mazze, bastoni e martelli. Il ritrovamento è avvenuto a seguito dei controlli stradali delle forze dell’ordine su una ventina di auto di tifosi giallorossi. Identificati, i responsabili sono stati portati presso gli uffici di polizia.

