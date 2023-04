Pillola anticoncezionale gratis a tutte le donne, senza distinzioni d’età: la svolta dell’Aifa

Con il parere favorevole del Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia italiana del farmaco, arriva il via libera alla contraccezione orale gratuita per tutte le donne, senza distinzione di età. Il costo stimato per le casse dello Stato è di circa 140 milioni di euro, come riporta Quotidiano Sanità. Era da tempo che l’Aifa stava elaborando la proposta per rendere gratuita per tutte la pillola, come già avviene in altri Paesi. In Francia ad esempio è già gratis, ma solo per le donne fino ai 25 anni. Provvedimenti simili erano già stati adottati da alcune Regioni, che avevano agito autonomamente ma per determinate categorie (under 25, donne disoccupate). Sempre nella giornata di oggi, il Comitato prezzi e rimborsi dell’Aifa ha anche approvato il trasferimento in fascia A, quindi completamente rimborsabile dal Sistema sanitario nazionale, della Prep, la profilassi pre-esposizione che previene il contagio di Hiv. Il costo stimato per questa misura è di qualche centinaio di migliaia di euro annui.

