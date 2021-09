In Francia contraccezione gratis per le donne fino a 25 anni

In Francia la contraccezione ormonale con tanto di visite e prescrizioni da gennaio 2022 sarà gratuita per le donne fino a 25 anni. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute francese Olivier Véran. La misura sposta in avanti il limite d’età: fino ad oggi, infatti, le spese della contraccezione erano coperte dalla Sanità pubblica fino a 18 anni e vale un investimento da circa 21 milioni di euro, secondo quanto riportato dal ministro all’emittente pubblica France 2. «C’è un calo della contraccezione da parte di alcune giovani donne e il primo motivo è quello finanziario. È inaccettabile», ha detto Véran. Il limite è stato fissato a 25 anni in quanto, ha detto il ministro, «è un’età che corrisponde, in termini di vita economica, sociale e di reddito, a una maggiore autonomia». Nel 2013, quando era entrata in vigore la misura per le ragazze tra i 15 e i 18 anni, c’era stata una diminuzione del ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza. Gli aborti erano passati da un tasso del 9,5% al 6% tra il 2012 e il 2018.

Leggi anche: