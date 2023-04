No! Questo articolo non confessa che l’allunaggio non sia mai avvenuto

C’è un dettaglio che ha fatto saltare sulla sedia gli scettici dell’allunaggio. Il fatto che con la missione Artemis 2, per raggiungere la Luna nel 2024 o il 2025, l’essere umano si allontanerà dalla Terra più di quanto abbia mai fatto. Apriti cielo, secondo alcuni sarebbe la prova inconfutabile che l’allunaggio del 1969 non sia mai avvenuto. In realtà, però, chi trae conclusioni di questo genere probabilmente non ha letto l’articolo di cui mostra uno screenshot per sostenere la propria tesi.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post che sollevano il dubbio. Il riferimento è alla presentazione dell’equipaggio della missione Artemis 2, che porterà l’uomo nell’orbita della luna per la prima volta dal 1969.

Queste le descrizioni che accompagnano il titolo e il sommario dell’articolo di TgCom24

«Certo che poi è davvero difficile non essere complottisti se si riportano le notizie in questo modo…maggior distanza dalla Terra mai raggiunta???..»

«”Alla maggior distanza MAI RAGGIUNTA dalla Terra”… ma, e allora “il primo uomo sulla superficie lunare”…?»

Per capire il senso del titolo, è sufficiente proseguire la lettura dell’articolo menzionato fino alla fine del primo paragrafo: «Nell’arco di 10 giorni, l’equipaggio volerà fin dietro la faccia nascosta della Luna, spingendosi più lontano dalla Terra di quanto non abbia mai fatto un essere umano». La stessa informazione viene riportata dall’Ansa. Per conferma è possibile anche verificare sul sito della Nasa, dove viene detto chiaramente che il viaggio di Artemis 2 sarà quello che porterà l’essere umano più lontano dal pianeta Terra di quanto sia mai accaduto finora. Artemis 2, infatti, al contrario delle missioni Apollo, non si limiterà a raggiungere la superficie lunare, ma volerà 10.300 chilometri (6.400 miglia) oltre la Luna, in un ampio giro di ricognizione che porrà le basi per un nuovo allunaggio, che a sua volta dovrebbe diventare punto di partenza per raggiungere Marte.

Conclusioni

Nella missione Artemis 2, gli astronauti raggiungeranno il punto più lontano dalla Terra mai toccato nella storia dagli esseri umani. La notizia è circolata anche su testate online italiane e alcuni utenti sui social stanno usando questa informazione per sostenere che l’allunaggio del 1969 non sia mai avvenuto. L’informazione è corretta, come confermato dalla Nasa. Gli astronauti di Artemis 2, infatti, viaggeranno 10.300 chilometri al di là della Luna, cosa che non era accaduta nelle missioni Apollo.

