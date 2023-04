Migranti, scontri a Napoli per l’arrivo di Piantedosi. Lancio di ortaggi e vernice rossa sulle auto blu – Il video

Contestato anche l’ex ministro Minnitti. La protesta per i morti nel Mediterraneo

Scontri tra la polizia e un centinaio di manifestanti che protestava fuori dalla Stazione marittima di Napoli per l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. All’arrivo delle auto blu per il forum sui beni confiscati è partito il lancio di ortaggi e vernice rossa. Poco prima una parte dei manifestanti aveva provato ad avvicinarsi all’ingresso della struttura nel tentativo di consegnare al ministro una corona in memoria dei morti nel Mediterraneo. Negli scontri un manifestante è rimasto ferito alla testa. Tra i gruppi che partecipano alla protesta ci sono Potere al popolo, Movimento migranti, Collettivo universitario studentesco e Mediterranea. Su uno dei cartelli esposti si legge «Piantedosi e Minniti assassini».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: