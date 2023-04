Scherma paralimpica, Bebe Vio trionfa in Coppa del mondo a Nimes prima della laurea: «Super felice di questo Oro»

Nuovo trionfo per Bebe Vio. La schermitrice paralimpica ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B nella tappa della Coppa del Mondo a Nimes, in Francia. «Sono super felice, non ero sicura di essere competitiva con le nuove giovani atlete arrivate in questi ultimi due anni in cui sono stata lontana dalle gare a causa dell’infortunio – ha commentato Vio -. È una vera e propria invasione dall’est: coreane, tailandesi, hong-konghine ma soprattutto una banda di cinesi che hanno ricominciato a vincere tutte le gare…», ha detto la campionessa veneta sottolineando inoltre come dopo la gara prevista per domani, domenica 23 aprile, si focalizzerà «sull’ultimo esame universitario e la tesi di laurea del 15 maggio! Non vedo l’ora…», ha concluso. L’atleta azzurra, che ha battuto in finale thailandese Saysunee Jana col punteggio di 15-8, ha fatto il bis dopo la vittoria nella prova di Pisa, dove era tornata alle gare dopo le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Zaia: «C’è un’intera regione che fa sempre il tifo per Bebe»

A complimentarsi con l’azzurra per la perfomance di Nimes, è il governatore del Veneto Luca Zaia. «C’è un’intera Regione che, con orgoglio, continua a tifare una campionessa che continua a mietere successi. I miei complimenti a Bebe Vio, che ci ha stupiti nuovamente con una grande prova nel fioretto, cogliendo un oro meritatissimo. Bebe ha affrontato il ritorno alle competizioni con grande passione, dopo lo stop dovuto all’infortunio», ha detto Zaia secondo il quale Bebe «è pronta ad ulteriori, grandi, risultati. Non solo nello sport: nei prossimi giorni affronterà la sessione di laurea, dimostrando che lo sport è fucina di campioni anche al di fuori delle competizioni. Faremo tutti il tifo per lei!», ha concluso.

#Nimes Coppa del Mondo Paralimpica –

Trionfo per Beatrice Vio nel fioretto Cat. B

🥳💚🤍❤️ Ph. Trifiletti/Bizzi @VioBebe pic.twitter.com/5GARgbsLu9 — Federscherma (@Federscherma) April 22, 2023

Continua a leggere su Open

Leggi anche: