Palermo, al via la convention di Forza Italia tra gli applausi per Berlusconi. E l’ex 5 stelle Cancelleri aderisce al partito

La convention ‘Forza Italia verso il futuro‘, organizzata nel teatro Politeama a Palermo, si è aperta con un applauso a Silvio Berlusconi. In un contributo video trasmesso sul max schermo, sono state montate alcune immagini di repertorio in cui il fondatore del partito parlava del valore di Forza Italia nel Paese. Attualmente, il Cavaliere si trova ancora al San Raffaele, dov’è ricoverato dal 5 aprile per alcune complicazioni dovute alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni. Il coordinatore degli azzurri in Sicilia, Marcello Caruso, ha voluto augurargli a nome di tutti «una pronta ripresa: è il valore aggiunto di Forza Italia e sarà sempre fondamentale». Ha poi aggiunto che «si sta ristabilendo e tornerà tra noi a darci la giusta voglia di continuare il percorso da lui tracciato».

L’ingresso di Cancelleri

L’evento è stato organizzato dal gruppo parlamentare all’Assemblea regionale, per fare il punto dopo sei mesi di legislatura. Dopo i saluti del sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, a parlare per primo dal palco è il capogruppo degli azzurri, Stefano Pellegrino. Ma la presenza che ha fatto da subito più discutere è quella dell’ex leader del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri che nei giorni scorsi ha abbandonato il movimento. Per l’ex viceministro e sottosegretario alle Infrastrutture nei governi Conte e Draghi, infatti, si profilava l’ingresso nel partito di Berlusconi. In mattinata Caruso aveva fatto la prima apertura dichiarando: «Guardiamo a quanti mostrano interesse verso i nostri valori, la moderazione, il civismo». Ma l’annuncio dell’ingresso è stato dato dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani: «Forza Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. E’ stato un avversario di Musumeci, ma l’ha fatto con stile. Nel suo ruolo di vice ministro e sottosegretario ha dimostrato di fare gli interessi della Sicilia».

