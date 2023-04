Berlusconi ricoverato al San Raffaele, dall’ospedale esce una misteriosa signora bionda: «È la madre di Marta Fascina»

Dall’ingresso di via Olgettina 60 dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove Silvio Berlusconi è ricoverato dal 5 aprile scorso per una polmonite come conseguenza di un indebolimento delle difese immunitarie per una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da due anni, esce una misteriosa donna bionda, con il viso coperto da grandi occhiali da sole. Secondo le voci che si rincorrono dalla corsia al capannello di giornalisti fuori dalla struttura, si tratterebbe di Angela, la mamma di Marta Fascina, che mai era apparsa accanto alla figlia. E i fotografi non si fanno pregare: negli archivi non esistono immagini sue, e la signora, il cui cognome da nubile è Della Morte, non ha mai fatto uso di social. Mamma Fascina oggi è in pensione, ma per tutta la vita ha insegnato lingue alle superiori. Da anni è separata dal marito Orazio, anche lui in pensione, che era cancelliere al tribunale di Salerno. Ma gli ex coniugi hanno mantenuto rapporti amichevoli, ed entrambi hanno condiviso la scelta della figlia di candidarsi con Berlusconi. Il video e le immagini girate all’uscita del San Raffaele fanno intravedere alla guida dell’auto un uomo con occhiali e mascherina, difficile da identificare con certezza ma assai simile a papà Fascina, che in queste settimane ha spesso fatto visita all’ex premier. La donna si è trattenuta in ospedale per un’oretta, tra le 12.15 e le 13 di lunedì 24 aprile.

Milano, fuori dal San Raffaele: fotogramma del video. La donna nell’auto dovrebbe essere Angela Della Morte, madre di Marta Fascina

Milano, fuori dal San Raffaele: fotogramma del video. La donna nell’auto dovrebbe essere Angela Della Morte, madre di Marta Fascina

Continua a leggere su Open

Leggi anche: