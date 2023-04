Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva: trasferito in un reparto di degenza ordinaria

Buone notizie per Silvio Berlusconi: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ex premier sarebbe uscito dalla terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, dove si trovava da 12 giorni. L’assestamento delle sue condizioni negli ultimi giorni avrebbe infatti consentito il suo trasferimento in un reparto di degenza ordinaria. Il fondatore di Forza Italia è ricoverato all’ospedale milanese dal 5 aprile per alcune complicazioni dovute alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni. Negli scorsi giorni, il bollettino diffuso dal professor Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri aveva dato notizia di un suo «costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria».

