Berlusconi, buone notizie dal bollettino del San Raffaele: «Quadro stabile, è in ripresa»

L’atteso bollettino sanitario sulla salute di Silvio Berlusconi è arrivato e le notizie sembrano buone. Ricoverato dal 5 aprile scorso al San Raffaele per una infezione polmonare legata alla leucemia mielocitica cronica di cui soffre, l’ex premier e leader di Forza Italia ha passato momenti molto preoccupanti nelle scorse settimane. Oggi, 26 aprile però, il bollettino firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri parla apertamente di miglioramento: «Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo», scrivono infatti i due medici. Già la scorsa settimana le notizie filtrate dall’ospedale milanese avevano confermato un quadro clinico in miglioramento. Oggi, il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, in una intervista a Il Giornale, ha dichiarato di essere ottimista e di aspettare il fondatore del partito alla manifestazione del 5 e 6 maggio a Milano.

