Stadi di Firenze e Venezia fuori dal Pnrr. La decisione della Commissione europea

Niente fondi del Pnrr per il “Bosco dello Sport” di Venezia e la ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze. La decisione della Commissione europea che esclude i due impianti sportivi «in seguito ad un ulteriore approfondimento istruttorio» è stato confermato dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Nel comunicato il dicastero ricostruisce anche come i Piani Urbani Integrati delle due città fossero stati approvati con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2022: «A fronte delle osservazioni pervenute a fine Marzo 2023, il Governo, il 4 Aprile ha convocato i sindaci delle città metropolitane di Venezia e Firenze, al fine di acquisire ogni elemento utile per superare le criticità segnalate». Dopo la trasmissione di questi documenti e due ulteriori incontri tecnici, però, ieri sera, la Commissione europea, «pur apprezzando lo sforzo del governo, hanno confermato l’ineleggibilità degli interventi dello Stadio di Firenze e del Bosco dello Sport di Venezia». Anche questo elemento andrà formalizzato dal governo in modo da completare la verifica degli obiettivi al 31 dicembre 2022 e sbloccare la terza rata del Pnrr da 19 miliardi di euro.

Foto in evidenza: Lo stadio Artemio Franchi di Firenze | Ansa

