Sudan, ecco il piano per evacuare 200 italiani: ponte aereo tra Khartoum e Gibuti, quindi la rotta verso Roma

I due eserciti in guerra hanno dato il benestare perché gli stranieri lascino il Sudan. E l’Italia ha approntato un piano per portare a Roma almeno 200 persone che in questo paese si trovano nel paese sconvolto dalla guerra civile. Ad organizzare il piano è stato il ministero della Difesa. Come accade anche per altri Paesi occidentali, il punto di raccolta da cui i nostri connazionali lasceranno l’area è Gibuti, partendo da Khartoum con dei velivoli militari. L’operazione sarà analoga a quella fatta in Afghanistan ma in questo caso le forze armate italiane porteranno a Roma solo cittadini italiani. Il ponte aereo, organizzato dalla 46/a Brigata aerea di Pisa, sarà attivato nelle prossime ore, come riferisce il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Sto andando alla 46/a Brigata Aerea di Pisa a ringraziarli per il lavoro che svolgono e la dedizione che mettono in tante missioni internazionali e umanitarie. I velivoli che già sono presenti a Gibuti possono essere utili nelle prossime ore per mettere al sicuro gli italiani che attualmente si trovano in Sudan», ha dichiarato il ministro oggi a Pisa.