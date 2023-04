Tennis, Musetti si arrende a Tsitsipas: alla finale di Barcellona ci va il greco

Lorenzo Musetti non va oltre la semifinale all’Atp 500 di Barcellona contro il greco Stefanos Tsitsipas, seconda teste di serie del torneo e numero 5 al mondo. Il tennista toscano, ventesimo nel ranking e nono nel tabellone, ha ceduto in tre set contro il greco per due ore e 29′ di gioco con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Tsitsipas sfiderà in finale il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaratz e il britannico Daniel Evans.

