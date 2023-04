Twitter, dietrofront di Musk: torna la spunta blu, ma solo per gli account di “alto profilo”

Torna la spunta blu di Twitter sui profili di alcuni personaggi di “alto profilo”. Dopo le proteste per la rimozione del badge che certifica l’autenticità degli account, il patron di Twitter Elon Musk ha deciso di ripristinarlo. Ma non solo. Sono state ripristinate anche la spunte oro e quella grigia. La prima è dedicata alle aziende, mentre la seconda affianca il nome utente di figure istituzionali. Non sono ancora chiari però i criteri con cui Twitter ha ripristinato tali “certificazioni”. Secondo gli esperti, la spunta blu è tornata su account di diversi vip (cantanti, scrittori, attori, personalità di spicco nello star system o di rilievo), ma secondo diversi siti siti specializzati si tratta di account con almeno un milione di follower. Il tutto senza pagare 8 dollari al mese, come aveva invece annunciato da Elon Musk nelle scorse settimane nel suo piano Twitter Blue. A confermare il ritorno del badge di verifica senza aver pagato è anche l’economista e vincitore del premio Nobel Paul Krugman.

