Oristano, è morta la ragazza romana di 22 anni precipitata da un terrazzo a Bosa

Non ce l’ha fatta la ragazza romana di 22 anni precipitata da un terrazzo al terzo piano di una palazzina del centro di Bosa sulla costa nord-occidentale della Sardegna. La giovane è arrivata all’ospedale san Francesco di Nuoro in gravissime condizioni intorno alle 2 di notte. Nel disperato tentativo di salvarle la vita, le equipe di Neurochirurgia e di Chirurgia generale hanno eseguito un lungo intervento che però non è bastato, e la giovane è morta nel primo pomeriggio di lunedì 24 aprile. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la caduta è avvenuta intorno all’1:30, dopo una serata trascorsa a casa dell’ex fidanzato, un 25enne del posto, e alcuni amici. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo della ragazza a terra e hanno chiamato i soccorsi. Le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi e, dopo averle prestato le prime cure, il personale del 118 l’ha portata all’ospedale. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo il sostituto procuratore di Oristano Marco De Crescenzo, mentre i carabinieri hanno già sentito l’ex fidanzato della ragazza per accertare eventuali responsabilità. Dalle ricostruzioni dei militari, sembrerebbe che i due giovani si fossero lasciati ma avrebbero comunque trascorso la serata con altri amici dopo essere andati tutti insieme al Bosa Beer Fest. Quel che è certo è che al momento dell’incidente, intorno all’1:30, i due ex fidanzati erano insieme in casa. Il 25enne è stato già sentito dai carabinieri, ma sul contenuto della sua versione dei fatti per il momento c’è stretto riserbo da parte degli investigatori.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: