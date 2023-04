«Pagheremo noi la multa di Rosita». Il sindaco difende la prof multata come guida abusiva a Bergamo

Il primo cittadino del comune lecchese di Casatenovo, dove ha sede l’Università per tutte le età presso cui Corbetta è volontaria, assicura che l’ex docente di arte non sborserà un euro

Rosita Corbetta può dormire sonni tranquilli. Non si sa quale sarà l’esito del ricorso della docente volontaria contro la decisione della polizia locale di Bergamo, che il 28 marzo scorso le ha comminato una multa di oltre 1.300 euro per aver fatto da Cicerone della città alta ad un gruppo di una ventina di soci dell’Università per tutte le Età di Casatenovo (Lecco). Ma anche se la donna dovesse essere ritenuta colpevole di «esercizio abusivo della professione», dato che non è una guida turistica autorizzata, sarà il comune Casatenovo a farsi carico della sanzione. Ad assicurarlo è il sindaco della cittadina del Lecchese, Filippo Galbiati: «Rosita non pagherà nulla, toglieteci tutto ma non i nostri volontari», ha dichiarato, citato da Fanpage.

«Un episodio molto sgradevole»

Il primo cittadino ha ricordato: «Abbiamo volontari pensionati di Sentieri e Cascine che accompagnano gli oratori e le scuole a visitare i boschi, tanti allenatori, accompagnatori nelle nostre società sportive e nessuno è mai stato denunciato o ha ricevuto sanzioni per l’esercizio abusivo della professione di guida ambientale o allenatore». Precedentemente, a commentare la vicenda era stato il presidente dell’Università della terza Età, dove è arrivato il verbale. Samuele Baio aveva definito la vicenda «un episodio molto sgradevole», ribadendo che l’ex docente di arte non riceve alcun compenso per la propria attività che viene fornita a titolo gratuito ai soci dell’Ute. «Non c’è scopo di lucro, non abbiamo danneggiato nessuno», aveva chiosato. Opinione osteggiata dalle guide turistiche autorizzate – era stata proprio una di loro a segnalare la presenza sgradita di Corbetta – che si dividono i visitatori di Bergamo Alta e avevano plaudito alla decisione della municipale.

