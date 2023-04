Crotone, abusi sulla figlia disabile di 7 anni. Arrestati il padre e un amico di famiglia

Per anni avrebbe abusato della figlia disabile, con la complicità di un amico, da quando la bambina aveva appena 3 anni. È quello di cui sono accusati dalla Procura di Crotone il padre e un amico di famiglia che oggi sono stati arrestati dai Carabinieri e portati nel carcere di Crotone. Nello specifico, il padre della bambina, affetta da disabilità intellettiva media, è gravemente indiziato del reato di «maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali su minore». I fatti sarebbero avvenuti a Scandale, piccolo comune del crotonese, in un «contesto socio-culturale gravemente degradato», come precisano i carabinieri di Crotone. Il genitore – D.V 60enne -, e l’amico – V.V. 65enne – si sarebbero alternati per anni negli abusi, mentre l’altro osservava la scena. La madre, che avrebbe cercato di interrompere le violenze sulla piccola, sarebbe stata anche lei vittima dei maltrattamenti fisici da parte del marito. Insieme alla bambina, si troverebbero ora in una struttura protetta. Le indagini dei militari sulla vicenda, che nel loro comunicato sull’arresto definiscono «raccapricciante», sono partite in seguito alle segnalazioni degli assistenti sociali del comune che hanno notato comportamenti insoliti della bambina, a scuola e non solo. A confermare la tesi ci sono le testimonianze della piccola, che ora ha 7 anni, e quelli della mamma. Alle quali si aggiungono le intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a quanto riferito ai Carabinieri da altri testimoni.

