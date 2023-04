Lampedusa, altro barchino affondato al largo dell’isola: 42 migranti messi in salvo, tre uomini ancora dispersi

I sopravvissuti hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia. Si tratta del secondo naufragio registrato in poche ore

Un altro barchino è affondato al largo di Lampedusa: 42 persone sono state soccorse dalla Guardia costiera, fra cui 5 donne e 3 minori. Stando però alle dichiarazioni dei naufraghi ci sarebbero ancora tre uomini dispersi in mare. È il secondo naufragio di oggi, lunedì 24 aprile, vicino alle coste dell’isola siciliana: poche ore prima un barchino di 7 metri era affondato, provocando la morte di un uomo e una ventina di dispersi. Il gruppo della seconda imbarcazione ha riferito di essere salpato da Sfax, in Tunisia, alle 22 di sabato 22 aprile, un’ora dopo rispetto al primo barchino naufragato di oggi. I sopravvissuti hanno riferito di essere originari di Benin, Camerun, Congo, Guinea, Mali, Sierra Leone e Sud Sudan. Le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza continuano nei tentativi di raispondere a tutti gli Sos delle ultime ore e soccorrere le tante imbarcazioni segnalati in area Sar.

