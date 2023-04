Napoli, prezzi dei B&B alle stelle in vista del weekend del possibile scudetto: fino a 2.300 euro per due notti nel rione Sanità

Il prossimo a venire potrebb’essere un finesettimana caldissimo a Napoli: il riferimento non è al meteo ma al match con la Salernitana, che potrebbe determinare la conquista matematica del terzo scudetto per gli Azzurri, con sei giornate d’anticipo sulla fine del campionato. E che la partita si disputi sabato pomeriggio, com’è attualmente previsto, oppure domenica – com’è in corso di valutazione, tutti si preparano al grande evento. Da giorni, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, si sono impennate le prenotazioni per hotel e b&b, e con esse le tariffe. Una suite per due all’Lhp Palace di Fuorigrotta, per esempio, costa 949 euro. La zona è comunque lontana dal centro. Se si preferisce optare per l’area della Stazione Centrale, il Gold Tower offre una suite a 523 euro, che scendono a 435 all’Atelier Inés Art. 512 euro per il Boutique hotel Metro 900. Un tre stelle medio in zona prevede un costo che oscilla fra 300 e 400 euro per una doppia. Spostandosi verso il centro, la situazione peggiora: 764 è il prezzo richiesto per una camera standard alle Quattro stagioni, mentre una stanza spartana al ToledoH costa 688 euro. Non arriva comunque ai livelli dell’appartamento San Ferdinando nella Bobo’s house, alla Sanità: 2.350 euro per due notti, in una stanza da quattro ospiti. A questo punto, come suggerito dalle stesse piattaforme, gli avventori (o aspiranti tali) potrebbero puntare a qualcosa situato fuori dalla città. Ma la situazione non migliora di molto, spiega il Corriere: il resort Tre Fontane a Portici, per esempio, propone una suite a 720 euro per singola notte. Se passeggiare per le strade della città tra i festeggiamenti e i caroselli non ha prezzo, insomma, trovare un tetto sopra la testa dove ritirarsi o attendere il fatidico giorno della partita sì, e non è indifferente.

