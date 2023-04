Sanremo, tenta di strozzare l’ex datrice di lavoro ebrea al grido di «Allah Akbar»: fermato 46enne sudanese

Un uomo di 46 anni originario del Sudan, conosciuto dai servizi di igiene mentali per problemi psichici, ha aggredito a Sanremo la sua ex datrice di lavoro, ebrea, tentando di strozzarla al grido di «Allah Akbar». Lo riporta l’agenzia Ansa. La donna, titolare di un’attività commerciale, è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi in un negozio nelle vicinanze, ma è stata raggiunta dall’uomo. A quel punto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sanremo che hanno evitato il peggio: i militari hanno fermato l’aggressore e chiamato un’ambulanza, che lo ha portato al reparto psichiatrico dell’ospedale di Imperia. L’uomo è stato denunciato per minacce e tentate lesioni, e sul suo conto caso sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno raccolto anche le testimonianze dei suoi vicini di casa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: