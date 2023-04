La furia di Allegri contro i dirigenti dell’Inter dopo la sconfitta a San Siro: «Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti!»

Secondo la “Gazzetta”, il tecnico bianconero avrebbe inveito nel sottopassaggio contro Marotta, Baccin e alcuni giocatori. Poi l’invito ai suoi: «Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions»

«Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti!». È un Massimiliano Allegri furioso, contro l’Inter ma anche contro i suoi, quello rientrato negli spogliatoi ieri sera dopo la semifinale di ritorno persa dalla sua Juve che ne ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia. Secondo quanto ricostruisce la Gazzetta dello Sport, una volta abbandonato il campo di San Siro dopo il fischio finale della partita – vinta per 1-0 dai nerazzurri, che volano in finale – il mister bianconero avrebbe inveito contro alcuni dirigenti dell’Inter: certamente contro Dario Baccin, con cui c’erano stati screzi anche dopo il match d’andata, culminato nella doppia espulsione di Samir Handanovic e Romelu Lukaku. Ma Allegri, che al pari del suo vice Landucci pare molto nervoso in questo periodo – tra delusioni sul campo e spada di Damocle giudiziaria – se la sarebbe presa anche con Beppe Marotta, con cui pure – ricorda la Gazzetta – ha sempre avuto un rapporto splendido, sin dai tempi della lunga collaborazione quando questi era direttore generale della Juventus. Offese pesanti sarebbero volate anche all’indirizzo di alcuni giocatori dell’Inter. «Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti!», la frase più forte appunto incriminata. Quindi, una volta entrato nello spogliatoio, Allegri avrebbe sfogato tutta la sua rabbia sui suoi giocatori, protagonisti ancora una volta di una prestazione largamente al di sotto delle speranze. Riservando però tutto il veleno ai rivali nerazzurri: «Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions», avrebbe detto il tecnico. Non è chiaro al momento, se qualcuno del team arbitrale o degli ispettori federali abbia assistito e preso nota degli scatti d’ira di Allegri nei confronti di giocatori e dirigenti interisti. Che, nel caso, potrebbero costargli molto salati.

Foto: ANSA / ROBERTO BREGANI

