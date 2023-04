Mes, arriva il pressing anche di Christine Lagarde: «Sarebbe positiva la ratifica italiana»

La numero uno della Bce ritiene che il Meccanismo europeo di stabilità rappresenti uno strumento «Utile per avere una rete di protezione in caso di difficoltà»

La Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, auspica la ratifica del Mes da parte dell’Italia. «La ratifica anche da parte dell’Italia della riforma del Meccanismo europeo di stabilità penso che sarebbe positiva perché avere un backstop (una rete di protezione, ndr) in caso di difficoltà sarebbe effettivamente utile a tutti i membri che hanno ratificato», ha detto la numero uno della BCE, interpellata proprio sulla votazione ancora mancante da parte dell’Italia. Mentre sulla proposta di riforma del Patto di Stabilità Ue, Largarde ha sottolineato come la Bce saluti «con favore il fatto che ambisca a una maggiore titolarità nazionale. C’è un forte focus sull’alto indebitamento». E «ambisce a porre incentivi per gli investimenti», ha detto al termine dell’Eurogruppo informale a Stoccolma aggiungendo inoltre come la banca centrale dei 19 Stati membri dell’Unione europea «apprezza il fatto che incorpori una applicazione più forte delle regole rispetto al patto precedente e l’applicazione è essenziale». Il nuovo Patto «sarà ovviamente – continua Lagarde – il risultato di un compromesso da collocare il più rapidamente possibile il tempo è essenziale e faremo tutto il possibile per aiutare in questo senso», ha concluso.

