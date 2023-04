Daniela Santanchè in soccorso di Elly Schlein: «L’armocromista? Io non ne ho bisogno ma ben venga per lei»

La consulenza armocromatica di Elly Schlein? «Ma ben venga». Parola della ministra del Turismo Daniela Santanchè. L’esponente di Fratelli d’Italia, nota per il suo stile molto curato e la predilezione per le firme dell’alta moda, ha voluto dire la sua sulle polemiche che da ieri investono la neosegretaria del Partito Democratico. In un’intervista a Vogue, Schlein ha rivelato di affidarsi ai consigli di un’esperta di armocromia, lo studio dei colori che caratterizzano la pelle, gli occhi e i capelli di una persona. Una rivelazione che ha sollevato qualche polemica tra i compagni di partito, ma che ha fatto trovare a Schlein un’alleata insolita. «Io non la critico, ognuno è padrone della propria vita. Sono quelli della sinistra che non possono comprendere. Capisco che per loro una dichiarazione del genere sia uno choc», commenta Santanchè. E a chi le chiede come sceglie i colori dei suoi vestiti, la ministra del Turismo risponde: «Io non ce l’ho l’armocromista, sinceramente mi manca». Abbigliamento a parte, Santanchè invita a riportare il dibattito su questioni più importanti. «Posso criticare Schlein da un punto di vista politico, anche in modo forte. Ma sul suo stile e sulle sue scelte come persona e come donna per me può fare tutto quello che meglio crede. Io sono per la libertà e perché ognuno viva la vita come gli sembra giusto viverla», insiste la ministra. Anzi, Santanchè sembra apprezzare lo stile della segretaria dem. «Si vede che Schlein è una donna curata, che ci tiene, che ha un look studiato. Ma ben venga, ben venga. Abbiamo fatto passi in avanti, spero li abbia fatti anche la sinistra», ribadisce la ministra. Infine, un consiglio spassionato rivolto proprio alla segretaria del Pd: «Sia se stessa e viva la vita come meglio crede».

Credits foto: ANSA/Fabio Frustaci | La ministra del Turismo Daniela Santanchè durante un incontro con la stampa a Roma (25 gennaio 2023)

