Open presenta Radici: il podcast sulla storia di Matteo Messina Denaro – Il video

Open presenta Radici: una serie audio in quattro puntate per raccontare il romanzo di formazione criminale di Matteo Messina Denaro. Con due focus: l’inizio e la fine. Ovvero un ritratto del Boss da giovane attraverso i racconti di chi lo ha conosciuto, i libri che lo hanno narrato e le carte giudiziarie. E una cronaca dell’arresto più curioso di tutti, quello dell’Ultimo dei Corleonesi in una clinica di Palermo esattamente trent’anni e un giorno dopo quello del Capo dei Capi, ovvero Totò Riina. Per provare a spiegare cosa ha trasformato il bambino «intelligente, sveglio, bravo a scuola» in uno stragista e assassino. Il podcast si può ascoltare anche su Spotify.

E anche per capire la sua successiva e ancora più incredibile metamorfosi. Ovvero quella in colui che si è «fatto prendere» in una clinica di Palermo mentre usufruiva della sanità pubblica per combattere il male che lo ha colpito. Dov’è finita la sua fortuna? Dove è finito il “Tesoro della mafia”? Cosa lo abbia spinto ad abbassare le difese tanto da far pensare che si sia “fatto prendere” è infatti l’ultimo mistero di Messina Denaro. Per svelarli tutti bisogna iniziare da una piccola storia di mafia che comincia il 26 aprile 1962 a Castelvetrano.

Un podcast di Alessandro D’Amato. Regia e musiche di Luca Santarelli. Con interviste a: Sara Cordella, perita grafologa del tribunale di Venezia; Francesco Misiti, ex questore di Pescara e commissario a Trapani; Rino Germanà, ex questore Piacenza e commissario a Mazara del Vallo e Castelvetrano; Bruno Annibale, professore ordinario di Gastroenterologia alla Facoltà di Medicina e Psicologia dell’università “La Sapienza” di Roma; Salvatore Lupo, professore ordinario di Storia alla facoltà di Scienze Umanistiche dell’università di Palermo Ugo Colonna, avvocato; Pippo Giordano, ex ispettore della Dia di Roma.

Le testimonianze dal processo per le stragi di Capaci e via D’Amelio sono tratte da Radio Radicale. Gli interventi sono di: Matteo Bonanno, ex dirigente di polizia; Renato Sciarratta, ex luogotenente dei carabinieri; Bartolomeo Santomauro, ex dirigente di polizia; Salvatore Bonferraro, Dia di Palermo. I collaboratori di giustizia: Giuseppe Ferro, Antonio Patti, Mario Santo Di Matteo, Vincenzo Sinacori, Giovanni Brusca, Fabio Tranchina, Francesco Geraci, Nino Giuffré. Il pubblico ministero è Gabriele Paci. Le altre voci sono di Luca Santarelli, Giulia Sabbatini, Teresa Provenzano.

Elenco delle fonti audio utilizzate: “Non è l’Arena”, 20 febbraio 2023. Intervista di Enzo Biagi a Luciano Leggio, Linea Diretta, Rai1, 1989. Fanpage audio Youtube 16 gennaio 2023. “Non è l’Arena”, 10 giugno 2020. Conferenza Stampa Carabinieri Palermo, Local Team, 16 gennaio 2023. Storie Italiane, Rai1, 3 marzo 2023, in studio: Eleonora Daniele e Giacomo di Girolamo. Tg2000, Tv2000, servizio di Luigi Ferraiuol, 3 marzo 2023.

“Non è l’Arena”, 5 marzo 2023. Il Padrino II. Le Voci di Capaci, documentario Youtube. Tg1 edizione straordinaria 23 maggio 1992. Stage di Capaci, Audio La7. Tg1 Strage via D’Amelio, Rai. Tg1 13 agosto 2021. Tg2 14 maggio 1993. 27 maggio 1993 Strage via dei Georgofili documentario Youtube. Tg2 27 luglio 1993. “Chi l’ha visto?”, Rai3, 18 gennaio 2023. Askanews, servizio arresto Maria Mesi, 30 gennaio 2023- Conferenza stampa carabinieri agenzia Vista, 16 gennaio 2023. Rai3, Speciale Franca Viola, 26 dicembre 2018. Local Team, intervista a Giuseppe Cimarosa, 19 gennaio 2023.

